Calcio: Psg, Sergio Ramos non giocherà contro il Real Madrid domani sera

Parigi, 14 feb. - (Adnkronos) - Il difensore del Paris Saint Germain Sergio Ramos non recupera e non ci sarà domani sera al 'Parco dei Principi' nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, sua ex squadra fino all'anno scorso. La conferma è arrivata dal club francese, che ha fatto il consueto punto sugli infortunati: lo spagnolo, si legge in un comunicato ufficiale, "continuerà gli allenamenti individuali per recuperare dall'infortunio al polpaccio. Tra una settimana ci sarà un nuovo aggiornamento".