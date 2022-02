La brand identity del futuro secondo Alberto Ciccarini

14 febbraio 2022 a

(Milano, 14/02/2022) - Milano, 14/02/2022 - Una forte immagine aziendale è oggi un elemento insostituibile per qualsiasi strategia di marketing, nonché un tassello essenziale per poter competere ad armi pari con tutti quei concorrenti che occupano il complesso ed estremamente dinamico mondo di internet.

Data l'importanza di una brand identity coerente, solida e – non ultimo – aggiornata e in linea con gli ultimi trend, è chiaro che rivolgersi all'esperienza diretta di un' agenzia branding e comunicazione significa aggiungere un importante freccia al proprio arco per costruire un'immagine forte e godere positivamente delle dirette conseguenze.

Essendo fondamentale rivolgersi a professionisti del settore per la creazione della propria immagine, non può che imporsi la centralità delle competenze e dell'esperienza di figure professionali quali quella di Alberto Ciccarini, dottore in Economia e specialista in marketing con MBA. I suoi studi e le sue esperienze, nonché i suoi contatti con docenti e marketing manager di spessore, hanno condotto Ciccarini alla fondazione dell'Agenzia di Branding e Comunicazione Yumpa, oggi operativa sul mercato digitale Italiano e Spagnolo: la versatilità dei professionisti coinvolti, nonché del founder dell'agency in questione, le hanno permesso di lavorare in una molteplicità di campi, che spaziano dai cosmetici al food, passando per il farmaceutico e lo sport.

La riflessione di figure quali quella di Ciccarini si rivela oggi essenziale per cogliere non soltanto l'importanza di una corretta operazione di branding, ma anche quali sono le tendenze principali cui avvicinarsi per restare in linea con la naturale evoluzione del mondo digitale e i gusti di utenti e competitor. All'incrocio tra tutti questi elementi, si colloca infatti un brand che deve risultare unico e coerente, non soltanto perché è necessario che ogni azienda distingua il proprio marchio dagli altri, ma anche e soprattutto per stabilire la linea di sviluppo della propria impresa, specialmente per quel che riguarda la propria presenza digitale (dal logo al design del prodotto e del sito, fino al tono da tenere nelle inevitabili interazioni con l'utente).

Ciccarini afferma che stiamo assistendo ad un ritorno al minimalismo: linee flat che rimuovono il superfluo, siti web puliti, serif bold e responsive design che permettono facile riproducibilità e visibilità su asset fisici e digitali. In un'era in cui si è travolti da una grande mole di informazioni è fondamentale essere essenziali, chiari, concisi. Solo negli ultimi mesi decine di aziende mondiali hanno intrapreso la via del restyling minimal (Burger King, BMW, Hugo Boss, Barilla, Renault, Cabify per citarne alcune).

A livello positioning tra le nuove tendenze abbiamo quella di sostituire l'idea di eleganza in favore di un'apparenza più casual e genuina. Questa manovra chiaramente si sposa al desiderio di testare nuove nicchie di mercato, dando un'immagine non pretenziosa o eccessivamente raffinata, e dimostrando allo stesso tempo disponibilità al dialogo. Se il web 2.0 ha aperto le porte dei social media e della condivisione del contenuto, il web 3.0 rafforzerà il concetto “human-centric” e le imprese dovranno operare in sinergia con le necessità/aspettative del pubblico protagonista di questa era.

In estrema sintesi, dalla lettura di Ciccarini si evince che la brand identity (che include anche lo studio del positioning e delle brand guidelines) rimarrà il primo elemento chiave per definire la strategia delle imprese del futuro.

Contatti: [email protected]

Yumpa Agenzia Branding e Comunicazione : https://yumpa.agency