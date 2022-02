Bollette: Confcommercio Lombardia, 'raddoppiate in un anno, situazione insostenibile'

14 febbraio 2022 a

a

a

Milano 14 feb. (Adnkronos) - "È pesantissimo l'impatto del caro energia per le imprese lombarde di commercio, turismo, servizi e trasporti". A lanciare l'allarme è Confcommercio Lombardia che rilancia le richieste del presidente Carlo Sangalli “per misure urgenti e strutturali” contro uno shock energetico che investe anche le oltre 530 mila imprese del terziario regionale.

Le stime evidenziano, rispetto al 2021, un raddoppio dei costi energetici (+100%) per oltre 2.800 alberghi e 24 mila bar della Regione. Aumenti del 73% sono previsti per più di 28 mila ristoranti. Per le oltre 20mila imprese del commercio alimentare il rincaro medio sarà del 62% e +40% per 80 mila negozi non alimentari. Critica anche la situazione delle imprese dello sport (palestre, piscine e impianti sportivi) già duramente colpite dal fermo delle attività a seguito dei lockdown e che ora subiscono rincari che oscillano tra il 60% ei il 70%.

Secondo Confcommercio Lombardia, che ha preso parte al tavolo regionale competitività convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi “è una situazione oggettivamente insostenibile per migliaia di imprenditori che stavano cercando di consolidare la ripresa. Senza dimenticare l'impatto devastante sui consumi”.