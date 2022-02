Emanuele Puzzilli: la cura del sorriso come strumento per riappropriarsi della propria identità

14 febbraio 2022 a

(Milano, 14 febbraio 2022 ) - Milano, 14 febbraio 2022 – Il 93% dell'efficacia di un discorso risiede nella comunicazione non verbale: tutto ciò che la postura del nostro corpo, il modo di muovere le mani, lo sguardo e la mimica facciale riescono a comunicare al di là delle parole. In questo “mosaico”, il sorriso rappresenta sicuramente un tassello molto importante: è un modo per comunicare tantissime emozioni, dalla felicità all'interesse, per rafforzare le relazioni, esprimere empatia, divertimento, solidarietà.

Ma non solo, sorridere fa anche bene alla salute, basti pensare alle “terapie del sorriso” applicate in alcuni ospedali. Un gesto semplice e spontaneo come sorridere attiva potenti risposte, funziona da antidepressivo e antidolorifico, stimolando il sistema immunitario. Quella che si avverte sorridendo è dunque una sensazione di benessere generale.

Molte persone, però, a causa magari di una dentatura non proprio perfetta, non si sentono a proprio agio sorridendo e reprimono il loro sorriso, dando così agli altri un'immagine diversa dalla loro reale personalità. Ecco che allora la cura del sorriso è estremamente importante e diventa un modo per riappropriarsi della propria identità, vivendo appieno e senza condizionamenti ogni emozione che la vita ci regala.

Di tutto ciò è fortemente convinto il Dottor Emanuele Puzzilli, tra i maggiori esperti di estetica dentale e titolare dei centri dentali White Identity di Milano e Roma, definito “il dentista delle star” in quanto annovera tra i propri pazienti molti personaggi famosi.

Per garantire ad ogni paziente lo stesso livello di competenze ed attenzioni, dopo aver consolidato in anni di aggiornamento e pratica quello che è conosciuto come il “Metodo Puzzilli”, il Dottor Emanuele Puzzilli ha deciso di avviare un progetto per portare lo stesso livello di qualità in ogni suo studio. Nasce così White Identity, il programma grazie al quale ogni sorriso viene personalmente progettato e monitorato fase per fase dal Dottor Puzzilli e dal suo team di professionisti, grazie all'impiego di tecnologie all'avanguardia.

Spinto dall'amore per il suo lavoro, che svolge con passione ed energia, il Dottor Puzzilli è consapevole del fatto che quando interviene su una dentatura rendendola perfetta, contribuisce a migliorare la qualità della vita della persona che si è affidata a lui sia dal punto di vista della salute fisica che da quello del benessere psicologico.

Il programma White Identity rende dunque concreto l'ideale di un sorriso perfetto e “democratico”, ossia accessibile a tutti, e soprattutto personalizzato in base alle necessità di ogni paziente.

Il programma White Identity rende dunque concreto l'ideale di un sorriso perfetto e "democratico", ossia accessibile a tutti, e soprattutto personalizzato in base alle necessità di ogni paziente.

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università di Roma Tor Vergata, Emanuele Puzzilli ha seguito corsi di perfezionamento in parodontologia presso l'Università della California a Los Angeles, post graduate in implantologia presso l'ospedale San Raffaele di Milano, master di secondo livello nell'utilizzo del laser in odontoiatria presso l'Università degli studi di Firenze, oltre a costanti aggiornamenti in campo implantoprotesico. I suoi centri dentali offrono servizi di ortodonzia, tradizionale e trasparente, estetica dentale, pedodonzia, impianti e igiene dentale, interventi laser odontoiatrico, gnatologia, odontoiatria e chirurgia conservativa, odontoiatria olistica e chirurgia orale.

“Madre natura ci ha dato due dentizioni: quella da latte e quella permanente.

La terza la facciamo noi” – Dottor Emanuele Puzzilli

