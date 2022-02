Covid: Cerno, 'Parlamento rappresenta tutti, ascoltare anche chi dissente'

14 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Il Parlamento rappresenta tutti e serve rispetto e ascolto anche per chi dissente. Se sono pochi meglio: significa che il messaggio del Governo è passato”. Lo afferma il senatore Pd Tommaso Cerno. “Ora e' il tempo di smettere di criminalizzare chi legalmente contesta le scelte di questi mesi -continua il parlamentare- e di cominciare invece a premiare e incentivare gli italiani che hanno aderito pur con fatica a questi anni di restrizioni e chiusure per dare loro le garanzie che non sarà la gente a pagare con il proprio futuro e con i propri beni la scelta fatta da un'intera comunità".