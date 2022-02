Bollette: Prodi, 'sul Tap cose da matti, chi non lo voleva ora vuole raddoppiarlo'

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Siamo un po' matti, ho fatto una lite furibonda per il Tap in Puglia che almeno ti dà il 10% del nostro gas. E intanto il gas lo tirano fuori i croati. Ma dov'è il buon senso?". Lo ha detto Romano Prodi a SkyTg24 parlando del caro bollette.

"Noi abbiamo fatto tutte queste cose che hanno aggravato la situazione. Il problema c'era lo stesso, ma molto meno drammatico -ha spiegato l'ex presidente della Commissione Ue-. Ora chi non voleva il Tap dice raddoppiamo, ma ci vogliono tre anni. Noi abbiamo sempre fatto politica energetica in riferimento a tensioni locali e istinti del momento, ma la politica energetica deve essere programmata per decenni, non per anni".