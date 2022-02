Calcio: Napoli, Lobotka e Politano ko, saltano il Barcellona

14 febbraio 2022 a

Napoli, 14 feb. - (Adnkronos) - Non arrivano buone notizie dall'infermeria azzurra per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli, infatti, dovrà fare a meno di due importanti pedine in vista della gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League di giovedì al Camp Nou contro il Barcellona (fischio d'inizio ore 18.45): non partiranno per la Spagna perché infortunati sia Matteo Politano che Stanislav Lobotka. Lo annuncia il club azzurro con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l'iter riabilitativo".