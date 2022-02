Superbonus: Tajani, 'fermezza contro imbroglioni ma non fermare edilizia'

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Sul superbonus "bisogna adottare la linea della fermezza contro imbroglioni, truffatori e impedire che nascano finte imprese che vogliono utilizzare un sistema destinato a far crescere l'edilizia per fare affari. Ma questo non significa che non si debba continuare a sostenere un comparto come l'edilizia che è fondamentale per tutto il rilancio della crescita del nostro Paese". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando Strasburgo.

"L'edilizia -ha aggiunto l'esponente azzurro- significa anche acciaio, ceramica, tanti altri settori del comparto manifatturiero che rappresenta la spina dorsale dell'economia del nostro Paese. Non si tratta di drogare il settore dell'edilizia, si tratta di colpire chi imbroglia: c'è la Guardia di Finanza, c'è la magistratura, chi sbaglia e chi imbroglia deve pagare, ma serve anche certezza del diritto, non si può cambiare regola ogni tre mesi mettendo in difficoltà tanti imprenditori. Nell'edilizia ci sono centinaia, centinaia e centinaia di imprese serie che rappresentano veramente un settore importante della nostra economia, non possiamo penalizzarle perché ci sono un po' di imbroglioni, gli imbroglioni devono essere perseguiti: la Guardia di Finanza faccia le sue indagini, l'Agenzia delle Entrate intervenga, la magistratura intervenga, per il resto bisogna puntare sulla crescita".

"Credo che il superbonus -ha quindi ribadito Tajani- sia uno strumento utile per il rilancio dell'edilizia. Dicevano i francesi: ‘quand le batiment va, tout va, quando va l'edilizia tutta l'economia va, mi sembra un buon principio che ha sempre funzionato e funzionerà anche nei prossimi mesi in Italia".