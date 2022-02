Calcio: Corte appello Figc accoglie ricorso Salernitana, match con Udinese si deve giocare

14 febbraio 2022 a

Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - La Corte sportiva di appello della Figc ha accolto il ricorso della Salernitana e stabilito che il match con l'Udinese, non disputato il 21 dicembre alla Dacia Arena per i tanti positivi nel gruppo squadra granata, si dovrà giocare. Il Giudice Sportivo aveva assegnato alla Salernitana la sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione. Cambia quindi la classifica con la squadra campana che sale a 13 punti e l'Udinese che scende invece a quota 24.