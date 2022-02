Covid: Tajani, 'se pandemia scende riconquistare libertà sempre con prudenza'

14 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Sulla gestione del Covid "noi siamo molto legati ai risultati degli scienziati, è giusto riconquistare spazi di libertà se la pandemia sta scendendo. Credo che tutti i dati ci dicano che la situazione va migliorando, quindi man mano che migliora la situazione si possono aprire le porte, togliere le mascherine dove si possono togliere, incrementare le presenze in tutti i locali, quindi far ritornare durante la stagione festiva gli italiani in un sistema di piena libertà. Naturalmente serve la prudenza e l'intelligenza da parte di tutti quanti, nella speranza che la scienza faccia passi in avanti anche per quanto riguarda le medicine che possono curare il coronavirus". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando Strasburgo.