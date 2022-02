Monopattini: Purcaro (Dekra), 'nuove regole non bastano, servono modifiche' (2)

14 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Come Dekra “riteniamo fondamentale, ad esempio, l'uso del casco per ridurre e/o evitare traumi, valutare nuovi limiti sulla velocità, creare parcheggi dedicati, inserire una assicurazione obbligatoria e sostenere una formazione professionale adeguata per chi decide di muoversi con i miniveicoli elettrici. Bisogna, poi, contenere i difetti dell'infrastruttura stradale, non proprio adatta per la circolazione e la fruibilità della mobilità leggera, pensare a una corretta omologazione e manutenzione dei mezzi e migliorare la visibilità notturna attraverso l'impiego di appositi indumenti riflettenti”, conclude Purcaro.