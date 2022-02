Sea: Consiglio comunale, garantisca tutele a lavoratori destinati a esternalizzazione

14 febbraio 2022 a

Milano 14 feb. (Adnkronos) - Tutele per i 60 lavoratori di Sea, la partecipata del Comune di Milano che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, destinati all'esternalizzazione. È quanto chiede un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale questo pomeriggio, con i voti di maggioranza e opposizione.

I 60 lavoratori, di età media intorno ai 50 anni, sono destinati all'esternalizzazione tramite cessione ad una newco, prima, e a una società acquirente, poi, che verrà selezionata tramite procedura di dialogo competitivo, con la quale Sea stipulerà un contratto di fornitura di servizi di 9 anni.

Sea ha garantito che nella fase di preparazione del bando per la cessione della newco verrà prestata la massima attenzione per salvaguardare l'occupazione dei lavoratori coinvolti. L'ordine del giorno chiede al sindaco e alla giunta “di procedere a un costante monitoraggio dell'attuazione di quanto deliberato dal cda della società per verificare che gli indirizzi forniti dall'azionista di maggioranza siano costantemente rispettati e di assicurarsi che Sea garantisca, in un orizzonte temporale congruo, adeguate forme di tutela per i 60 lavoratori”.