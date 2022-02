15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb (Adnkronos) - Tra le norme anti Covid del governo "ci sono delle cose surreali, come l'obbligo di mascherine Ffp2 per i bambini: non esistono le mascherine Ffp2 per i bambini. Abbiamo un governo che ci obbliga a mettere dei dispositivi che non esistono e dicono che ci dobbiamo fidare". Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl102.5.