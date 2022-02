Centro Servizi Anagnina, Roma: in aumento i servizi di traduzione per stranieri, oggi lavorare online è la chiave giusta

15 febbraio 2022 a

(Roma 15 febbraio 2022) - Per lo straniero che vive in Italia o l'italiano all'estero è sempre più urgente la necessità di produrre documenti o atti ufficiali tradotti in modo impeccabile.

In un mercato globale in costante fermento e con l'intensificarsi dei flussi migratori internazionali lo straniero che vive nel nostro Paese o l'italiano che ha rapporti privati o lavorativi con l'estero si trova spesso nella necessità di esibire a enti o istituzioni documenti o certificati tradotti in modo impeccabile e che abbiano validità legale: diventa quindi impellente affidarsi a un'agenzia che esegua servizi di traduzioni e di interpretariato professionali e certificati.

«La professione del traduttore è in costante aggiornamento in quanto deve adeguarsi alle esigenze moderne di una comunicazione corretta in ogni sua forma e soprattutto a normative in continua evoluzione riguardanti atti legali. Quindi, a chi svolge questo mestiere è richiesta una competenza specifica su ogni tipo di documento, che sia esso ufficiale o semplice. Tuttavia le restrizioni di questo lungo periodo di emergenza sanitaria hanno reso necessaria anche una rimodulazione della modalità del lavoro, tanto che oggi nella mia agenzia la richiesta di traduzione e legalizzazione di documenti da e per l'estero e il disbrigo delle pratiche si eseguono anche online», spiega Valentina Tofan, da 15 anni a capo del Centro Servizi Anagnina, agenzia specializzata in traduzioni e servizi di interpretariato. Nella sede di Roma il suo team di traduttori iscritti al CTU di vari tribunali esegue un'ampia rosa di prestazioni che spaziano dalle traduzioni semplici a quelle legalizzate, giurate, mediche o tecniche, ai servizi per stranieri, come traduzioni di deleghe, procure e atti notarili da e per l'estero, compresa l'importante procedura di autenticazione con l'applicazione dell'Apostilla dell'Aja.

«L'impossibilità da parte di molte persone di venire direttamente presso i nostri uffici – spiega Tofan - ci ha spinti a incrementare i nostri servizi a distanza: attraverso i nostri canali, come Whatsapp, la mail o tramite il form sul nostro sito internet, riceviamo le richieste dei clienti ed eseguiamo il lavoro. In seguito, attraverso un corriere convenzionato, effettuiamo la consegna della documentazione a domicilio in tutta Italia e all'estero. Abbiamo scoperto che questa è la chiave giusta per velocizzare il lavoro e poter accontentare anche i clienti che non possono raggiungerci in sede».

Il Centro Servizi Anagnina opera non soltanto sul territorio italiano, ma presta i propri servizi anche nei Paesi della Comunità Europea e nei Paesi extra UE: la rapidità di esecuzione - le traduzioni urgenti sono eseguite in 24 ore - e la piena garanzia dell'operato ne fanno un punto di riferimento per privati e aziende: «Il 60-70% del nostro lavoro riguarda le traduzioni e le trascrizioni di documenti, sentenze o decreti emessi dal tribunale; in questi anni di emergenza sanitaria, inoltre, è aumenta anche la richiesta di traduzioni specialistiche in campo medico, come referti o cartelle cliniche e, sul fronte delle aziende, coadiuviamo le imprese italiane nella compravendita immobiliare, nell'apertura di attività commerciali all'estero e nella compilazione di documenti per istituzioni o banche. La presenza di un notaio nei nostri uffici è infine garanzia di serietà e di rapidità di azione».

Il sito internet: www.centroservizianagnina.it