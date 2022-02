Kaspersky Automotive Adaptive Platform e Airbiquity OTAmatic collaboreranno per fornire aggiornamenti over-the-air alle smart car

15 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 15 febbraio 2022

Kaspersky ha integrato il suo SDK per applicazioni per automobili smart con la piattaforma di gestione del software over-the-air (OTA) di Airbiquity OTAmatic®. Grazie a questa collaborazione, gli sviluppatori di applicazioni di unità di controllo elettronico (ECU), basate su Kaspersky Automotive Adaptive Platform, potranno fornire aggiornamenti software sicuri alle loro applicazioni da remoto.

La tecnologia OTA consente il coordinamento centralizzato e l'automazione degli aggiornamenti dei software e delle impostazioni a più unità ECU collegate del veicolo. Con l'aumento delle smart car cresce anche la richiesta di aggiornamenti OTA, e si prevede che il mercato OTA crescerà del 19%. Inoltre, dal momento che la tecnologia OTA sta diventando fondamentale per gli sviluppatori dei software dei veicoli smart, sono aumentati anche i requisiti di sicurezza OTA. Nel marzo 2021, l'ECE ha pubblicato il regolamento sulla sicurezza UN R156 contenente una disposizione relativa agli aggiornamenti del software e dei sistemi di gestione degli aggiornamenti del software per i veicoli, che diventeranno obbligatori per tutti i nuovi veicoli nel 2024.L'integrazione di Kaspersky Automotive Adaptive Platform con Airbiquity potrà soddisfare le esigenze dei clienti offrendo loro la possibilità di pianificare ed eseguire aggiornamenti OTA, oltre a rassicurarli sul fatto che tutte le tecnologie utilizzate siano sicure.

Airbiquity OTAmatic fornisce ai clienti di Kaspersky Automotive Adaptive Platform una piattaforma completa di gestione del software per campagne di aggiornamento del software con targeting specifico del dispositivo e controllo discreto di policy e privacy.

La gestione degli aggiornamenti software è abilitata per le applicazioni in varie unità di auto intelligenti dove è possibile utilizzare i Kaspersky Automotive Adaptive Platform SDK: telecomunicazioni (unità di controllo telematico (TCU)), comunicazione V2X, sistemi avanzati di assistenza al conducente e sistemi di autopilota (ADAS/HAD) o cabine di pilotaggio digitali.

Airbiquity OTAmatic utilizza Uptane , un sistema progettato specificamente per il mercato automobilistico che contribuisce a garantire ulteriormente la sicurezza dell'aggiornamento dei software. Kaspersky Automotive Adaptive Platform contribuisce alla sicurezza OTA con l'approccio di sicurezza multilivello di Kaspersky e il KasperskyOS secure-by-design nel suo nucleo. Questo design fornisce una forte separazione tra i componenti del sistema e il controllo della comunicazione fra di essi: in questo modo, qualsiasi tipo di guasto o interferenza non danneggerà l'applicazione.

Keefe Leung, Vice President di Product Management ad Airbiquity, afferma: “OTAmatic organizza gli aggiornamenti over-the-air in modo sicuro per tutte le piattaforme hardware e software. Stringere questa partnership con Kaspersky, azienda sinonimo di soluzioni di protezione della cybersecurity, per abilitare gli aggiornamenti OTA alla piattaforma software automobilistica AUTOSAR Adaptive-based è stata una scelta naturale poiché i prodotti di entrambe le aziende sono specificamente focalizzati sulla sicurezza”.

Evgeniya Ponomareva, Senior Business Development Manager, KasperskyOS Business Unit a Kaspersky, ha dichiarato: “Per le case automobilistiche e i fornitori di componenti è importante soddisfare i requisiti emergenti e garantire ai propri clienti le soluzioni più moderne in termini di funzionalità e, altrettanto importante nel caso dell'industria automobilistica, di sicurezza. Questa è una priorità anche per Kaspersky, ragion per cui cerchiamo di trovare le migliori soluzioni per soddisfare queste esigenze. Abbiamo scelto Airbiquity come partner di integrazione più adatto dopo aver analizzato svariate alternative”.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

