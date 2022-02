Arquati accelera la sua trasformazione verso una azienda sempre più greeArquati Greenn. Nasce Arquati Green: la nuova linea di Arquati Casa

15 febbraio 2022 a

(Sala Baganza (PR), 15 febbraio 2022) - Sala Baganza (PR), 15 febbraio 2022 - A partire dal 15 Febbraio 2022 è disponibile sul sito arquatigreen.it la nuova linea Arquati Green. Lo storico brand del Made in Italy amplia così la gamma di prodotti dedicati alla parte interna della casa con la realizzazione dei nuovi Climatizzatori ARtico, delle Caldaie a Condensazione ARmonia e delle Stufe a Pellet ARdente. Tutti nel segno di quella qualità per cui da oltre 60 anni il marchio Arquati è famoso nel mondo, e di un approccio che vuole la ricerca di soluzioni ecologiche e innovative.

Arquati è un'azienda leader di mercato nelle schermature solari, grazie a linee come Pergocasa® e Vetrotenda®, soluzioni pensate per vivere al meglio lo spazio esterno della casa nel segno dell'ecologia attraverso la preferenza per materiali adatti a durare nel tempo, sottolineando che le protezioni solari sono fondamentali per quanto concerne l'efficienza energetica degli edifici dove vengono installate, abbattendo sensibilmente l'effetto termico.

La nuova linea Arquati Green vede un nuovo sviluppo di questa filosofia sempre più ecosostenibile grazie a Climatizzatori ARtico, Caldaie a Condensazione Armonia e Stufe a Pellet Ardente in grado di garantire sempre il clima ideale all'interno delle nostre case, nel segno del comfort e del basso impatto ambientale.

Perché scegliere la linea Arquati Green

In un periodo come quello attuale dove si rivela sempre più importante la ricerca di soluzioni sostenibili, i prodotti della linea Arquati Green sono stati concepiti con l'obiettivo di unire qualità ed efficienza: ciò nasce dalla volontà di sviluppare e proporre prodotti eco-sostenibili, orientati al risparmio energetico e con una forte filosofia green, per occuparci al meglio del nostro pianeta.

Arquati Green garantisce servizi come il sopralluogo tecnico, la consegna e il trasporto al piano, l'installazione certificata con collaudo prima dell'accensione, l'assistenza nella detrazione fiscale, nella pratica di sconto in fattura e nella pratica ENEA, in modo da poter usufruire dei nuovi sostegni statali, i cosiddetti Ecobonus, predisposti dallo Stato così da incentivare un miglioramento a livello energetico nelle case degli italiani. La linea Arquati Green si rivela, quindi, ecologica, efficiente, innovativa, in costante evoluzione e altamente personalizzabile rispetto alle proprie esigenze. Capace di dare un benessere a tutto tondo nella quotidianità per chi vive l'abitazione.

I climatizzatori della linea Arquati Green

I climatizzatori ARtico della Linea Arquati Green sono realizzati secondo il massimo risparmio energetico. Dal punto di vista meccanico è presente il funzionamento del solo compressore che, attraverso una quantità minima di energia, trasforma l'aria naturalmente presente nella casa in calda o fredda, a seconda delle necessità. Grazie alla tecnologia Inverter di cui sono dotati, i climatizzatori Arquati Green risultano pertanto fra i più efficienti sul mercato poiché impiegano solo la potenza necessaria per raggiungere il valore di temperatura desiderato.

Inoltre, garantiscono un'aria purificata e costantemente deumidificata. Il consumo è controllabile attraverso i sistemi di accensione/spegnimento nel segno della tecnologia digitale comprensivi di un telecomando multifunzione, semplice e intuitivo da utilizzare.

I Climatizzatori Arquati Green offrono un basso inquinamento anche a livello acustico e utilizzano l'innovativo gas rigenerante R32, considerato eco-friendly. Sono detraibili, pertanto, fino al 50% e al 65% così come previsto dallo Stato, e sono installabili dagli oltre 300 tecnici presenti sul territorio nazionale, in grado di intervenire con tempestività nel caso remoto in cui si necessiti di assistenza, e di rilasciare il certificato richiesto dal DM 37/08 contenente la Dichiarazione di Conformità.

Le caldaie a Condensazione della linea Arquati Green

Le Caldaie a Condensazione ARmonia della linea Arquati Green hanno una classe energetica A+, nel segno del massimo risparmio energetico. Un risultato che viene ottenuto grazie all'ottimizzazione dei consumi vicina al 100%. Le Caldaie a Condensazione Arquati Green garantiscono un risparmio del 25% rispetto a quelle di vecchia generazione, che arriva al 35% nel caso di un confronto con l'impianto a gasolio. I consumi elettrici risultano ridotti del 65%, con un impatto significativo dei costi in bolletta. Inoltre, l'abbattimento della temperatura dei fumi genera basse emissioni di inquinanti come Co e Co2, nel pieno rispetto dell'ambiente.

Il termostato Cloudwarm, regolabile tramite app su smartphone e tablet, consente di gestire la caldaia da remoto in maniera semplice e intuitiva. La Caldaia a Condensazione Arquati Green è, quindi, ecologica, sicura, efficiente, bella dal punto di vista estetico nonché detraibile al 65%. Gli oltre 300 tecnici Arquati presenti su tutto il territorio nazionale garantiscono la massima assistenza nelle fasi di installazione e post-vendita.

Le stufe a pellet della linea Arquati Green

Il pellet è un materiale altamente ecologico e non poteva mancare all'interno della proposta Arquati Green per garantire nella casa un clima ideale con zero impatto ambientale. Le Stufe a Pellet ARdente di Arquati Green offrono massimo comfort, silenziosità, efficienza e design, secondo la produzione del massimo calore attraverso il minor consumo.

Le Stufe in Pellet della linea Arquati Green, inoltre, sono detraibili fino al 50%. L'installazione viene eseguita in tutta Italia dai tecnici Arquati nel rispetto della Dichiarazione di Conformità prevista dallo Stato. Un prodotto innovativo e allo stesso tempo capace di rendere omaggio a uno dei prodotti classici per il riscaldamento.

Contatti:

Arquati S.r.l. – Sede Operativa: Via san Vitale, 3 – 43038 Sala Brianza (PR)

Mail: [email protected]

Telefono: +3905218321