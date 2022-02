Eutanasia: presenti in Consulta 18 avvocati e 7 rappresentanti comitato promotore

15 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Referendum "eutanasia legale": All'udienza sull'abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) sono presenti 18 avvocati, 15 dei quali prenderanno la parola; presenti per ascoltare, autorizzati dal presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, sette rappresentanti del comitato promotore. Il relatore è il giudice costituzionale Franco Modugno. L'udienza è cominciata alle 9.30. Presenti in aula per ascoltare: Cappato, Schett, Imbrogno, Berardo, Maraio, Iervolino, Mainardi.

Questi i 18 legali: Tommaso Romano Valerio Politi, Siro Centofanti, Mario Esposito, Domenico Menorello, Carmelo Domenico Leotta, Angelo Salvi, Piercarlo Peroni, Giovanni Doria, Alessandro Benedetti, Tullio Padovani, Marcello Cecchetti, Francesca Biondi, Alfonso Celotto, Guido Carlo Aldo Camera, Gian Ettore Gassani, Gianni Baldini, Filomena Gallo, Massimo Clara.