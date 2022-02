Pechino 2022: Thoeni elogia Goggia, 'un argento a 23 giorni dall'infortunio non è da tutti'

15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "A Sofia Goggia non posso dire altro che brava, arrivare seconda a 23 giorni dall'infortunio di Cortina: quando fai una caduta del genere ti rimane dentro qualcosa e ce ne vuole per riprendere e fare quello che ha fatto lei non è una cosa da poco". Sono le parole di elogio di Gustav Thoeni all'Adnkronos per la campionessa bergamasca argento nella discesa libera femminile ai Giochi olimpici di Pechino alle spalle della svizzera Corinne Suter, bronzo a un altra azzurra, Nadia Delago.

"E' stata molto brava, poi si vede che ha pagato la scelta di non fare il gigante e concentrarsi solo sulla discesa", conclude il campionissimo azzurro che in carriera ha collezionato 4 vittorie in coppa del mondo generale tra il 1971 ed il 1975, l'oro olimpico nello slalom gigante e l'argento nello slalom speciale a Sapporo 1972, l'argento nello slalom speciale a Innsbruck 1976.