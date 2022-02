Renzi: Ruggieri (Fi), 'pubblicazione lettera vergogna miserabile, serve una norma'

15 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 15 feb (Adnkronos) - “La pubblicazione della lettera del padre di Matteo Renzi al figlio, è una vergogna miserabile”. Cosi Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, a commento della lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo pubblicata ieri.

“Serve una norma che, al pari delle intercettazioni inutili all'indagine, impedisca il deposito di documenti che, ancorché raccolti, non si possano quindi pubblicare, e che restino in custodia ai soli pm con facoltà di consultazione per gli avvocati a soli fini di difesa -prosegue Ruggieri-. O vogliamo arrivare a pubblicare anche le lettere di San Valentino tra amanti, pur di sorreggere sui media inchieste deboli in tribunale, che forse non dovrebbero nemmeno nascere?”