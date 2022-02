15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha appena lasciato Palazzo Chigi, dove ha visto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli per fare il punto sul dl bollette atteso in Consiglio dei ministri venerdì. Nella sede del governo sono inoltre in corso le consuete riunioni tecniche sul rincaro energia, coordinate sempre da Garofoli.