Superbonus: Bernini, 'misure da mantenere e rilanciare eliminando storture'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Il Superbonus ha fatto da traino all'edilizia e oggi l'Italia è locomotiva d'Europa in questo settore. Se riparte il mattone, riparte l'Italia, purché le norme siano scritte in maniera chiara e non consentano speculazioni di alcun tipo come purtroppo accaduto. Per Forza Italia i bonus edilizi vanno quindi mantenuti e rilanciati, ma siamo stati i primi a chiedere un pit stop necessario per eliminare evidenti storture". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Quanto sarà portato in Cdm dal Governo -aggiunge- raccoglie le nostre perplessità e soprattutto le nostre proposte sulle operazioni di cessione del credito, il cui limite dovrebbe essere fissato a tre se avvengono all'interno del sistema bancario. La nostra linea è chiara: fermezza contro i truffatori, ma non si impedisca a un settore strategico per la nostra economia di andare avanti a beneficio dei lavoratori, delle imprese, dei cittadini, dello Stato. Il blocco della cessione dei crediti paralizzerebbe le attività e metterebbe in pericolo il prosieguo dei cantieri già in essere. Con queste misure, invece, garantiamo continuità ai lavori e al tempo stesso mettiamo un freno alle speculazioni".