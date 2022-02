Luca Valle: Home Italia, il General Contractor made in Italy

15 febbraio 2022 a

( Milano, 15 febbraio 2022 ) - Milano, 15 febbraio 2022 - Home Italia è una realtà innovativa, un club esclusivo che esalta le eccellenze italiane riunite in un'unica realtà di General Contractor, con tre uffici nel mondo, Italia - Milano, Usa - Fort Lauderdale e Cina - Hangzhou.

Luca Valle, premiato come migliore imprenditore nel 2019 e nel 2020, è il fondatore e ideatore di Home Italia, diventato oggi un General Contractor del Made in Italy, unico nel suo genere perché innovativo. Si tratta, infatti, di una vera e propria struttura che riunisce architetti e aziende Made in Italy e che lavora a livello globale come progettualità e vendita di arredi in progetti: Residenziali, Hospitality, retail, uffici e yachts.

Oltre al mondo della progettazione e della vendita di arredamento, Home Italia nasce come network per la comunicazione, attraverso i suoi Magazine internazionali (Home Italia e Home Italia/USA) e i suoi servizi digital, dove espande la sua visibilità e quella dei suoi partners.

Home Italia è il primo General Contractor che integra al suo interno servizi di pubblicità e servizi marketing .

I mercati principali dove opera oggi sono Europa, Cina, Stati Uniti e Emirati Arabi; quelli in via di espansione per i prossimi anni sono: Africa, Bangladesh, India e Qatar.

Come afferma Luca Valle, Ceo dell'azienda: “Parlando con noi, i clienti e i progettisti, hanno il grande vantaggio di avere un interlocutore unico e, attraverso Home Italia, parli con tutto il mondo del design Made in Italy” -e prosegue- “dopo aver capito le esigenze dei nostri clienti, affidiamo la realizzazione del progetto a uno dei nostri architetti affiliati e ci occupiamo dell'interior design inserendo l'arredamento delle aziende che hanno aderito al Club Home Italia. Una volta finito il progetto, sarà pubblicato nei vari canali (riviste - web - social) dando cosi al lavoro fatto una pubblicità internazionale. I nostri clienti internazionali ricercano il Made in Italy e il design del nostro Paese e noi siamo in grado di offrirgli il meglio. Home Italia crea i progetti in base allo stile richiesto e al budge definito dal committente, ottimizzando il lavoro e facendo risparmiare tempo al cliente, che si ritrova un progetto “chiavi in mano”, in un solo step, con il lavoro svolto da diverse aziende e professionisti coordinato da un interlocutore unico, Home Italia".

L'85% del fatturato è all'estero, con una crescita negli ultimi 3 anni del 40%; durante il lockdown Home Italia ha posto le basi per la ripartenza, creando un nuovo sito a livello internazionale come società di progettazione e vendita: “project contract & communication” è infatti il nuovo slogan di Home Italia.

Tra i tanti progetti, l'espansione del brand HOME Italia con l'apertura dei propri showroom; “Stiamo sviluppando il concept che darà voce al progetto franchising degli showroom HOME Italia: vari investitori, divisi per aree geografiche, potranno creare nuovi profitti attraverso l'apertura e la gestione degli showroom HOME Italia. I nostri clienti avranno così la possibilità di venire nei nostri showroom per toccare con mano e provare gli arredi delle nostre aziende”.

Questo passo ci permetterà di essere riconosciuti maggiormente in tutto il mondo e di dare un supporto in loco a tutti i nostri partner e clienti.

“ Un format a cui tengo molto, anche perché potrà essere riproposto ovunque. “

Sono 21 i componenti del team di Home Italia, molte le donne, almeno 6 nel settore progettazione e 2 in quello commerciale: “Le donne sono più attente ai dettagli, sono più precise e hanno maggiore sensibilità in alcuni settori. Si lavora molto bene con un team organizzato in questo modo, ognuno ha il suo ruolo e le sue competenze per un comune obiettivo e nel pieno senso dello spirito di squadra. Uniti si vince sempre!”

www.homeitalia.com