Sport: Barbaro (Asi), 'un intervento decisivo a sostegno del settore non è più procrastinabile'

Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - "Alla luce della profonda crisi in cui versa il comparto e della sua importanza come infrastruttura sociale, Asi insieme ai principali Enti di Promozione Sportiva, ha chiesto un intervento determinato, decisivo e non più procrastinabile. Non è più tempo di interventi timidi, quali abbiamo assistito e patito nell'ultimo biennio e spesso di facciata. Se è vero che lo sport è considerato fondamentale a livello educativo, sociale, associativo ed anche economico per il nostro Paese, è questo il momento di salvaguardarne il futuro”. Così il Presidente di Asi, Sen. Claudio Barbaro, nel commentare le due lettere inviate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Mario Draghi.