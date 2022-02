Balneari: bozza, norma 'scudo' per aziende familiari con concessione unica fonte reddito**

15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Per le concessioni balneari, che verranno messe a gara dal 1 gennaio 2024, sarà necessario tener conto "della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale". E' quanto si legge nella bozza all'esame del Cdm.