Balneari: bozza, favorire piccole imprese, salvaguardare occupazione**

15 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "In sede di affidamento della concessione" bisognerà tenere conto "della professionalità acquisita, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale". Andranno inoltre definiti "dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese". E' quanto prevede la bozza dell'emendamento sulle concessioni balneari all'esame del Cdm.

Nei decreti legislativi che il governo dovrà adottare nei sei mesi successivi all'adozione della norma bisognerà introdurre la "previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006", si legge ancora nella bozza.