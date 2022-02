Balneari: bozza, 'tetto a numero concessioni'

15 febbraio 2022 a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Nei decreti legislativi da adottare da qui a sei mesi, il governo dovrà definire anche il "numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo". Lo si legge nella bozza all'esame del Cdm.