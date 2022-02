Milano: Fontana a Sala, 'sbagliato e ingeneroso attaccare Regione perché sostiene altri Comuni'

15 febbraio 2022 a

Milano 15 feb. (Adnkronos) - "Il sindaco Sala, dopo una difesa a oltranza, per cercare di rispondere alle accuse riguardanti la sicurezza della città, va in affanno totale e decide di buttare la palla in tribuna. E lo fa, maldestramente, attaccando Regione Lombardia 'colpevole' di sostenere anche Comuni differenti da Milano". Lo dice il presidente Attilio Fontana, commentando la presa di posizione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sull'Aler e il ruolo della Regione.

"Attaccare Regione Lombardia su questo terreno - prosegue Fontana - è sbagliato e soprattutto ingeneroso, ma sono sicuro che questo atteggiamento sia solo frutto di un momento di tensione e non di discriminazione verso luoghi meno 'centrali' rispetto a Milano".

"Mi auguro - conclude il presidente - che il viaggio a Pechino, dove riceverà la bandiera delle Olimpiadi, in vista dei Giochi 'Milano-Cortina del 2026', conquistati proprio grazie al concreto e importante sostegno della Regione Lombardia, lo rassereni".