Tesla: Musk ha donato in beneficenza azioni per 5,7 mld dollari in 2021

New York, 15 feb. (Adnkronos) - Il Ceo e fondatore di Tesla Elon Musk ha donato in beneficenza 5.044.000 azioni della casa automobilistica per un valore di circa 5,7 miliardi di dollari. E' quanto rileva la 'Cnn' che cita un documento della Securities and Exchange Commission. Le azioni sono state donate l'anno scorso tra il 19 novembre e il 29 novembre. Non si conosce il destinatario o i destinatari delle azioni. Le azioni di Tesla erano scambiate al di sopra di 1.000 dollari per azione al momento delle donazioni.

Questa donazione rende Musk il secondo più grande donatore degli Stati Uniti nel 2021. Il primato è detenuto da Bill Gates e Melinda French Gates, che l'anno scorso hanno donato 15 miliardi di dollari, secondo quanto rileva una classifica stillata del Chronicle of Philanthropy.

Secondo altri documenti della Sec, il fondatore di Tesla ha venduto negli ultimi 2 mesi del 2021 per oltre 16 miliardi di dollari di azioni. La maggior parte di questi proventi permetteranno a Musk di pagare delle tasse federali che sono stimate in 11 mld di dollari. Le azioni donate, invece, non sono soggette all'imposta sulle plusvalenze e il loro valore potrebbe essere utilizzato come detrazione per compensare il carico fiscale.