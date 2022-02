Trivelle: sindaco Soresina (Cr), 'preoccupa libertà esplorazione ma c'è problema energetico'**

15 febbraio 2022 a

Milano 15 feb. (Adnkronos) - "Desta preoccupazione questa libertà di esplorazione, che sia a Soresina o nei comuni limitrofi, ma non si può far finta che il problema energetico non esista". Così all'Adnkronos Diego Vairani, sindaco di Soresina, Comune della provincia di Cremona, che si trova in una zona già interessata da attività di stoccaggio ed estrazione di gas, commenta il Pitesai pubblicato dal Ministero della transizione ecologica.

"Io come amministratore non sono abituato a mettere il carro davanti ai buoi: da una parte sono preoccupato, anche se non ho capito quando, come, dove e se si muoveranno. Dall'altra parte, però, non possiamo essere contro tutto e poi lamentarci se arriva la bolletta del gas triplicata. Una soluzione la dobbiamo trovare. E purtroppo la soluzione non sta tutta nell'energia alternativa", osserva Vairani, che dopo la pubblicazione del Pitesai è già stato sollecitato dal Comitato anti trivelle della Lombardia.