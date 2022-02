Referendum: Celotto, 'ci abbiamo sperato, Italia ha bisogno di una regolazione eutanasia'

15 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Sicuramente era un quesito complesso. Ci abbiamo sperato perché l'Italia in una società che cambia ha bisogno di una regolazione della eutanasia. Ma per capire bene le ragioni per cui la Corte non ha ritenuto ammissibile il referendum dobbiamo attendere le motivazioni". Lo dice all'Adnkronos il costituzionalista Alfonso Celotto, oggi avvocato di +Europa per l'ammisibilità del referendum.