Mani pulite: 30 anni fa l'arresto di Mario Chiesa- storia dell'inchiesta/Adnkronos (4)

(Adnkronos) - La geografia dei partiti italiani va in mille pezzi. E la politica cerca di riorganizzarsi, a cominciare da qualche riforma tesa ad affrontare il capitolo della corruzione, e che rappresenta il tentativo di aprire un dialogo con la magistratura. Nel 1993, infatti, vengono approvate tre misure legislative significative 'dei tempi'. La legge Merloni, prima di tutto, tesa a riorganizzare l'immensa materia degli appalti in base a regole piu' trasparenti e che prevede la cancellazione dall'albo dei costruttori per i corrotti. C'e' poi la riforma avviata nella pubblica amministrazione che stabilisce standard quantitativi e qualitativi di comportamento amministrativo, avvia l'autocertificazione, cancella di colpo una serie di comitati interministeriali, ben settanta organismi collegiali e il ministero della Marina Mercantile. Ma la vera rivoluzione arriva con la riforma dell'articolo 68 della Costituzione che regola le garanzie degli eletti.