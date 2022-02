Silenzio e modernità, ecco EQC, il primo SUV full-electric di Mercedes-Benz

16 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 16 febbraio 2022. Ad arricchire il segmento di mercato dei SUV della Casa di Stoccarda giunge Mercedes EQC . Si tratta di un veicolo completamente elettrico e moderno, dove i sistemi di assistenza alla guida si sposano con tecnologie all'avanguardia, per garantire un nuovo e affascinante piacere di guida.

L'automobile si basa sull'architettura di GLC, anche se è caratterizzata da una larghezza e da un passo maggiore. Pulita ed elegante, espressione del linguaggio “Progressive Luxury”, presenta linee esterne sinuose e rifinite nei minimi dettagli. La mascherina del radiatore e i fari MULTIBEAM LED sono inseriti all'interno dell'iconico Black Panel, che contribuisce a dare alla vettura un design esclusivo.

Anche gli interni sono un richiamo alla mobilità del futuro. Le finiture in oro rosato ed effetto rame, presenti anche sulle bocchette di aerazione, ricordano la natura elettrica di EQC. A massimizzare la user-experience contribuiscono, in aggiunta, le linee morbide ed essenziali che caratterizzano l'abitacolo.

Colpiscono poi i due display multimediali da 10,25 pollici ad alta risoluzione, che offrono una panoramica complessiva sulle condizioni di guida. La plancia portastrumenti è diretta verso il conducente e include finiture in metallo galvanizzato. I paddle sul volante, che solitamente sono utilizzati per il cambio marcia, su EQC permettono di regolare l'intensità di recupero energia.

La plancia è rivestita dal delicato tessuto Sunnyvale, nelle nuance di blu indaco e beige seta, ed è combinato con la pelle ecologica ARTICO nera. Le fibre ottiche presenti all'interno del veicolo creano, inoltre, un suggestivo effetto di luce.

Lato tecnologia, l'auto naturalmente è dotata del sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ulteriormente migliorato con funzioni specifiche per la gamma EQ. Consente di gestire funzioni complesse, ad esempio di programmare le ricariche in base al proprio orario di partenza, oppure di impostare con anticipo il climatizzatore.

Passiamo alla meccanica. Mercedes EQC è dotata di un sistema di trazione integrale variabile con motori elettrici asincroni, che vantano una potenza di 300 kW e raggiungono i 408 CV. Nonostante le dimensioni importanti, il SUV ha un'accelerazione impressionante: da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi.

I programmi di marcia della vettura sono cinque: INDIVIDUAL, COMFORT, ECO, SPORT e MAX RANGE che incidono in modo differente su autonomia e consumi. Due sono invece le motorizzazioni, Mercedes EQC 400 4Matic Sport e Mercedes EQC 400 4Matic Premium. Per ciò che riguarda i consumi dichiarati, variano dai 25-22.3 kW/100 km.

Tra i plus del modello si incontrano i numerosi sistemi di assistenza di ultima generazione, che offrono un'esperienza di guida fluida e sicura. Tra questi, si possono citare il Blind SpotAssist che avvisa il conducente del pericolo di collisione con altri veicoli che si trovano nell'angolo morto. Oppure ancora il sistema di assistenza alla frenata attivo e il sistema di anti-sbandamento attivo.

Ma come si ricarica EQC? Con una wallbox domestica, in grado di erogare una potenza di 22kW, per arrivare dallo 0 al 100% occorrono circa 11 ore. Invece, sfruttando le colonnine a corrente continua fast-charge il tempo è ridotto a 40 minuti (per arrivare all'80%). La batteria a ioni di litio garantisce alla vettura un'autonomia elettrica di oltre 400 km.

