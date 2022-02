NTC intensifica le interazioni digitali con il cliente con Veeva CRM Multichannel

16 febbraio 2022 a

La casa farmaceutica italiana intende accelerare la trasformazione digitale in Italia e in Spagna

BARCELLONA, Spagna, 16 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che NTC Srl implementerà Veeva CRM Multichannel in Italia e in Spagna. Veeva CRM permetterà ai reparti commerciali di NTC di interagire con i professionisti della salute con più efficienza, sia di persona che attraverso i canali digitali, accelerando la transizione di NTC verso l'eccellenza digitale.

NTC sostituirà il sistema CRM attuale con una soluzione avanzata, in modo che i reparti commerciali possano collaborare più efficacemente e ottenere maggiore visibilità sulle attività dei clienti. Con Veeva CRM, i team di NTC possono controllare le performance, vedere i risultati di marketing e quantificarne l'impatto, per favorire il miglioramento continuo. Gli informatori scientifici potranno inoltre accedere a dati in tempo reale su cui intervenire al momento dell'esecuzione con Veeva CRM MyInsights, per intensificare le relazioni con gli informatori scientifici offrendo le informazioni necessarie quando occorrono sul dispositivo che preferiscono.

"La collaborazione con Veeva migliora le nostre capacità di standardizzare i processi e accelerare la trasformazione digitale nelle regioni", spiega Andrea Boccardi, Head of marketing and commercial excellence di NTC. "Veeva CRM Multichannel ci aiuterà a intensificare le relazioni con i professionisti della salute, offrendo la migliore esperienza al cliente attraverso i canali digitali."

"Sempre più aziende emergenti nel ramo delle scienze della vita in Europa, come NTC, usano Veeva CRM per far convergere in un unico punto contenuti digitali, canali e dati, per migliorare l'esperienza del cliente", sostiene Philipp Luik, Vice president of commercial strategy di Veeva Europe. "Siamo orgogliosi di collaborare con NTC per espandere il loro approccio digitale alle interazioni con il cliente."

Nell'ambito della distribuzione di CRM Multichannel, NTC utilizzerà anche Veeva CRM Mobile, Veeva CRM MyInsights, Veeva CRM Approved Email e Veeva CLM. Maggiori informazioni sull'impegno di Veeva ad aiutare le aziende delle scienze della vita, come NTC, a sfruttare al massimo le interazioni ibride.

Informazioni su Veeva SystemsVeeva Systems Inc. è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l'industria globale del life science. Puntando sull'innovazione, l'eccellenza del prodotto e il successo del cliente, Veeva vanta più di 1,000 clienti, che vanno dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo fino alle biotecnologie emergenti. Come società di pubblica utilità, Veeva si impegna a equilibrare gli interessi di tutte le parti coinvolte, inclusi clienti, dipendenti, azionisti e industrie in cui essa opera. Per maggiori informazioni, visita veeva.com/eu.

Informazioni su NTCAzienda farmaceutica con sede a Milano, con partner e distributori in oltre 100 paesi. NTC è attiva nella ricerca, sviluppo, registrazione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari in oftalmologia, pediatria, ginecologia e gastroenterologia. Offre ai propri partner commerciali, attualmente più di 200, prodotti farmaceutici innovativi che rispondono ad alti standard qualitativi. Per maggiori informazioni, visitare www.ntcpharma.com.

