16 febbraio 2022

Pechino, 16 feb. - (Adnkronos) - Cynthia Mascitto fuori in semifinale nei 1500 metri dello short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L'azzurra chiude al terzo posto la sua semifinale in 2'20"272 e parteciperà alla finale B. A vincere la semifinale è l'olandese Suzanne Schulting in 2'18"942.