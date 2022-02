16 febbraio 2022 a

Pechino, 16 feb. - (Adnkronos) - La Finlandia ha vinto la finale per il bronzo nel torneo femminile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il team finlandese ha battuto col risultato di 4-0 la Svizzera, assicurandosi così un posto sul podio Olimpico per questa edizione dei Giochi. La finale per l'oro, tra Canada e Stati Uniti, è in programma domani.