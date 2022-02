Calcio: Gravina, 'non chiediamo ristori, ma tutela diritto d'autore su scommesse'

16 febbraio 2022 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “So che la sottosegretaria Vezzali si sta impegnando per trasformare il tavolo tecnico che ho richiesto in tavolo governativo. Lunedì sono stato convocato da Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e abbiamo parlato di caro bollette e delle altre priorità del calcio italiano”. Lo ha spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina al termine del Consiglio federale. “Non chiederò più ristori, perché sentire ancora “no” mortifica il nostro impegno. Stiamo lavorando per dare pari dignità al mondo del calcio rispetto ad altri settori dell'economia. C'è un giro d'affari attorno alle scommesse che in Italia ammonta a 13-15 miliardi di euro, chiediamo la tutela del nostro diritto d'autore”.