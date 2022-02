Referendum: Di Maio (Iv), 'ottima notizia, impulso per riforma giustizia'

16 febbraio 2022 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Ottima notizia l'ammissibilità dei referendum sulla giustizia. Che siano di impulso per completare una più ampia riforma che oltre a restituire credibilità alla magistratura assicuri a ogni cittadino di ottenere risposte certe, in tempi ragionevoli, con la dovuta imparzialità". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito della decisione della Corte costituzionale di dichiarare ammissibili i quattro quesiti referendari in materia di giustizia .