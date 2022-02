Tennis: Sinner ufficializza la separazione dal team Piatti (2)

16 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - "Voglio ringraziare Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hanno fatto per me dagli inizi della mia carriera ad oggi -aggiunge il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo-. Soprattutto Riccardo (Piatti, ndr), mi ha insegnato molte cose che rimarranno sempre parte del mio tennis. Abbiamo tanti ricordi speciali insieme, e guarderò indietro con affetto al tempo che abbiamo speso insieme“.

Sinner e Piatti lavoravano insieme da quando il tennista altoatesino aveva 13 anni. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nuovo team di allenatori del tennista altoatesino che sarà composto da Simone Vagnozzi e dallo svedese Magnus Norman, ex numero due del mondo che ha portato lo svizzero Stan Wawrinka a vincere tre prove dello Slam: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e Us Open 2016.