Camera: nasce 'Manifesta', componente tutta al femminile di ex-M5S 'di sinistra'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - E' stata presentata oggi alla Camera 'Manifesta', nuova componente a Montecitorio, formata da quattro deputate ex-M5S - Yana Chiara Ehm, Simona Suriano, Silvia Benedetti e Doriana Sarli - con il sostegno di Potere al popolo e Rifondazione comunista che hanno concesso il simbolo per consentire la formazione della componente.

"La nostra vuole essere un'aggregazione di movimenti, partiti e sindacati che si riconoscono in una sinistra alternativa, perchè nostro avviso la sinistra non è più presente in Parlamento", spiega Suriano. Il nostro, aggiunge, è "un appello affinché i cittadini, gli emarginati, gli esclusi, abbiano il coraggio di manifestare, che oggi è anche un atto rivoluzionario. Un appello ad alzare la testa, a manifestare - ovviamente in modo pacifico - ciò che per loro è un disagio, ciò che non va".

La componente è interamente al femminile, sottolinea Suriano: siamo "quattro donne che hanno condiviso da ormai più di un anno un percorso, da ex 5 stelle, dalla nostra espulsione per non aver appoggiato il governo Draghi".