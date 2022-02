16 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Nel Pd discuteremo e faremo insieme le nostre scelte. Lo strumento referendario è certamente prezioso ma in questo momento noi riteniamo che sia il Parlamento il luogo fondamentale in cui fare riforme molto importanti per il Paese, oltretutto collegate al Pnrr". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.