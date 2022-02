Eutanasia: Letta, 'appello forte a Parlamento, possibile ok suicidio assistito in pochi mesi'**

16 febbraio 2022 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Ci sono tutte le condizioni, anche politiche, per approvare la legge sul suicidio assistito", occorre dare una "risposta importante a un'esigenza che esiste ed è fortissima". Così Enrico Letta a Fanpage.

"Credo si debba fare un appello al Parlamento perché c'è un'attesa nella società italiana e questa attesa deve trovare un risposta oggi. Ci sono le condizioni perché in pochi mesi, rapidamente, la legge sia approvata. Un appello forte. La società italiana si aspetta che il Parlamento non si ferma e non chiuda gli occhi".