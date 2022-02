Referendum: Calderoli, 'informiamo cittadini su nostri quesiti giustizia, popolo decida' (2)

16 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - "Io intanto oggi -aggiunge Calderoli- mi prendo una grande soddisfazione dopo mesi e mesi di lavoro, per l'elaborazione di questi quesiti, accolti quasi tutti tranne uno, per il doppio binario che abbiano seguito per depositarli, da una parte la raccolta firme, con più di 4 milioni di firme autentiche messe in centinaia di scatoloni, e dall'altra quella dei consigli regionali, strada più rapida per evitare di ingolfare la Corte di Cassazione con il controllo delle firme".

"Ma con i nostri punti di raccolta abbiamo già iniziato a coinvolgere il popolo, con le firme, spiegando loro i quesiti e nel merito, portandoci avanti nel lavoro di informazione che adesso completeremo nella campagna referendaria. Informiamo i cittadini e lasciamo che decidano loro se vogliono una giustizia più giusta! Intanto grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi per arrivare fin qui, ne abbiamo fatta di strada insieme!".