Giustizia: Gelmini, 'subito comitati unitari centrodestra per sì a referendum'**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Io credo -visto che è in corso un dibattito politico sul centrodestra e sulla sua identità- che il centrodestra oggi si debba ritrovare nel sostegno unitario a questi referendum. Vorrei che nascessero da subito dei Comitati unitari per il sì, ai quali ciascuno di noi darà il proprio contributo”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un'intervista a Radio Radicale.

“Anche perché si tratta di misure -ha spiegato- che, oltre ad essere battaglie di Forza Italia, possono riportare un po' di equilibrio in un sistema che -penso alle rivelazioni dei libri di Sallusti-Palamara come agli intollerabili scambi di favori fra le correnti a detrimento del merito che sono emersi- da un lato ha necessità di rifondarsi perché autogoverno deve voler dire responsabilità. Dall'altro occorre anche che si ponga un limite a fenomeni che finiscono per dare l'impressione che si cerchi più che la giustizia una gogna pubblica. Lo abbiamo visto in questi 20 anni con il presidente Berlusconi”.