M5S: libro Sabatini (Casaleggio), 'traditi da Di Maio, tra più amare delusioni' (2)

17 febbraio 2022

(Adnkronos) - "Attribuire la colpa a Rousseau per un aspetto così importante significava non solo scaricarci addosso delle responsabilità non nostre, ma affermare che avevamo fallito il nostro compito e che eravamo e saremmo stati persino dannosi in futuro. Quella singola e semplice affermazione fu per me come un incendio capace di bruciare tutto. Ancora una volta un istante riusciva a spazzare via quello in cui avevo creduto, ma anche a rafforzare in me la certezza che un singolo individuo, anche con le migliori intenzioni, non sarebbe mai potuto essere la soluzione per assicurare un sano equilibrio per una comunità", l'affondo di Sabatini riportato nel libro letto in anteprima dall'Adnkronos.