Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Uno scontro fontale tra un furgone e un'auto è costata la vita a una donna di 44 anni. L'incidente è avvenuto in provincia di Pavia a Vigevano, in Corso Novara verso le 12. La donna era alla guida dell'auto. Per il conducente del furgone, un uomo di 34 anni, è stato riscontrato dai soccorritori un trauma all'arto inferiore.