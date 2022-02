Enfinity Global consolida la propria piattaforma in Giappone attraverso l'acquisizione di un portfolio solare da 250 MW

17 febbraio 2022 a

TOKYO, 17 febbraio 2022 /PRNewswire/ --

Enfinity Global Inc., azienda leader per i servizi nell'ambito delle energie rinnovabili e della sostenibilità, ha annunciato oggi di aver acquisito un portfolio solare fotovoltaico da 250 MW in Giappone per un valore di $1,0 miliardi. L'acquisizione consolida la piattaforma di Enfinity Global in Giappone e colloca l'azienda in una buona posizione per un'ulteriore espansione nel Paese.

L'acquisizione include tre centrali fotovoltaiche operative su larga scala e cinque progetti attualmente in fase di costruzione su tutto il territorio giapponese. Gli impianti già in attività hanno complessivamente una potenza di 70 MW. Sono in fase di costruzione altri 180 MW, 80 dei quali dovrebbero essere operativi già nel 2022, mentre gli altri 100 lo saranno nel 2023. Con questa acquisizione, la piattaforma di Enfinity Global in Giappone raggiunge i 281 MW distribuiti su nove progetti, di proprietà e in gestione, che operano nell'ambito del programma Feed-in Tariff.

"L'acquisizione di questo portfolio consolida il posizionamento di Enfinity come uno dei leader nel mercato giapponese delle rinnovabili. Riteniamo che il mercato crescerà in modo significativo per sostenere l'ambizioso obiettivo del governo giapponese di raggiungere la decarbonizzazione entro il 2050. L'esperienza del nostro team pone Enfinity in una posizione eccellente per svolgere un ruolo importante in questo nuovo scenario", ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global.

Peter Hennessy, VP of Business Development di Enfinity Global, ha aggiunto: "Negli ultimi 7 anni, i membri del nostro team hanno sviluppato questi nove progetti combinando con successo le nostre capacità locali con il know-how globale. Questa acquisizione riflette il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Giappone".

PAG, una delle principali società di investimento in Asia, ha partecipato all'investimento. Nomura è stato sole lead arranger e bookrunner per il finanziamento dei progetti del portfolio.

"Nomura ha accolto con entusiasmo la possibilità di supportare economicamente Enfinity Global nel consolidamento delle sue attività in Giappone, anche in previsione della sua crescita a livello globale ", ha affermato Vinod Mukani, Head of Infrastructure and Power Business (IPB) di Nomura, "Nomura è lieta di trovare soluzioni per i suoi clienti, se come nel caso di Enfinity Global, hanno team esperti e di talento con strategie aziendali innovative e che sta contribuendo alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio".

Il Giappone è attualmente il sesto Paese al mondo per capacità complessiva di energia rinnovabile installata ed è impegnato a raggiungere la decarbonizzazione entro il 2050. A tal fine, il governo nazionale ha recentemente approvato il Sesto piano strategico per l'energia, che mira a ridurre del 46% le emissioni di gas a effetto serra e ad aumentare la quota di energia generata da fonti rinnovabili fino al 36-38% del totale entro il 2030. In Giappone, la capacità fotovoltaica complessiva installata è destinata a raggiungere i 150 GW entro il 2030, rispetto ai 67 GW del 2020 (fonti: Ministero giapponese dell'economia, del commercio e dell'industria e IRENA)

Informazioni su Enfinity Global

Enfinity Global Inc., insieme alle sue controllate, è un'azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dei servizi per la sostenibilità. In quanto piattaforma globale di soluzioni per le energie rinnovabili, si concentra su sviluppo, finanziamento, costruzione, gestione di impianti di energia rinnovabile. Con uffici in Nord America, Asia ed Europa, l'azienda sviluppa soluzioni sostenibili che contribuiscono ad azzerare l'impronta di carbonio e facilitano la transizione verso un'economia senza emissioni di carbonio in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Enfinity Global, visitare il sito www.enfinity.global

Informazioni su PAG

PAG è uno dei principali gestori di investimenti privati in Asia, la cui strategia include private equity, credit & market e real estate. PAG è costituita da più di 200 investitori professionisti dislocati in 11 uffici in località strategiche e gestisce attualmente un capitale di 45 miliardi di dollari per conto di investitori istituzionali provenienti da Europa, Nord America, Asia, Australia e Medio Oriente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.pag.com

Informazioni su Nomura

Nomura è un gruppo globale di servizi finanziari con una rete integrata presente in oltre 30 paesi e regioni. Mettendo in comunicazione i mercati est e ovest, Nomura soddisfa le esigenze di individui, istituzioni, aziende e governi attraverso le sue tre divisioni aziendali: Retail, Wholesale (Mercati Globali e Investment Banking) e Investment Management. Fondata nel 1925, l'azienda si basa su una tradizione di imprenditorialità disciplinata al servizio dei clienti con soluzioni innovative e una leadership consolidata. L'Infrastructure & Power Business ("IPB") di Nomura fornisce un pool diversificato di soluzioni di finanziamento ai proprietari di progetti a livello globale. Per ulteriori informazioni su Nomura, visitare www.nomura.com.

Avviso importante

Il presente comunicato stampa contiene proiezioni e informazioni finanziarie pro forma basate su ipotesi che riteniamo ragionevoli, ma che sono intrinsecamente incerte e imprevedibili. I risultati effettivi possono differire in maniera sostanziale da quelli discussi o impliciti nelle dichiarazioni del presente comunicato stampa. Il presente comunicato stampa, e tutte le proiezioni o informazioni pro forma in esso contenute, rappresentano unicamente le stime correnti della nostra dirigenza alla data del presente comunicato e non sono state sottoposte a revisione indipendente. Non abbiamo alcun obbligo di aggiornare le informazioni contenute nel presente comunicato stampa. Non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato stampa.

