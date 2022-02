Calcio: Allegri 'indeciso sul tridente nel derby, Bonucci out per affaticamento'

17 febbraio 2022 a

Roma, 17 Feb.(Adnkronos) - "Quella di domani è una partita complicata, non so se schiererò il tridente davanti con Dybala, Vlahovic e Morata. Bonucci purtroppo non ci sarà, ha un affaticamento al polpaccio ed è ancora in dubbio per la Champions. Anche Bernardeschi non è pronto, ha un'infiammazione all'adduttore e non possiamo rischiare di perderlo. E poi mancheranno Chiellini e Chiesa". Lo dice Massimiliano Allegri a proposito della formazione che la Juve schiererà in campo nel derby di Torino, domani, all'Allianz Stadium.

"In difesa -aggiunge Allegri in conferenza stampa- ci sono De Ligt e Rugani e Cuadrado che schiererò domani come terzino destro. A centrocampo giocheranno uno tra Locatelli Arthur, e uno tra McKennie e Zakaria, che fa meglio l'interno del centrale, ruolo in cui non l'ho ancora provato".

Riguardo le voci di mercato su Morata Allegri sottolinea: "Sta facendo bene ed è sereno, sarebbe una follia metterlo in discussione e parlare di mercato ora. Sono fiducioso anche per Kean. Nell'ultima partita è entrato bene ed in questo momento, con una gara dietro l'altra, diventa importante".