Cinema: Pattinson, 'ho provato a cambiare la voce di Batman ma risultato era atroce'**

17 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Durante le riprese di 'The Batman', Robert Pattinson ha cercato di usare una voce "radicalmente diversa" da quelle basse e roche che i precedenti attori di Batman avevano usato per interpretare il Crociato Incappucciato, ma ha "imparato che se qualcosa non si è rotto, non bisogna aggiustarlo". L'attore, protagonista dell'attesissimo film di supereroi del regista Matt Reeves, è stato ospite di 'Jimmy Kimmel Live!' mercoledì prima dell'uscita del film il 4 marzo, ed ha rivelato alcuni retroscena delle riprese.

"Tutti avevano questo approccio burbero e ruvido, e io mi sono detto 'Farò il contrario, avrò una modalità sussurrata', ha ricordato Pattinson. "E ho provato a farlo per le prime due settimane...ma risultava assolutamente atroce, e mi hanno detto di smettere di farlo". Sebbene alla fine l'attore abbia optato per una voce più profonda e tradizionale, in seguito ha appreso di essere in buona compagnia. "Ho scoperto che è quello che ha fatto Christian Bale anche in Batman Begins", ha detto Pattinson. "E se ascolti il ​​primo teaser trailer di Batman Begins, puoi sentire la voce originale. L'ho scoperto solo un paio di settimane fa".

Alla fine, Pattinson ha capito che era saggio continuare a lavorare sulla voce. La star di 'Tenet' ha poi continuato a condividere i ricordi della prima conversazione che ha avuto con Reeves sul personaggio, rivelando di aver proposto al regista di avere la sua versione del vestito di Bruce Wayne nello stile grunge caratteristico del defunto frontman dei Nirvana Kurt Cobain, ma il regista non l'ha fatto. Ciò ha portato Kimmel a scherzare: "Quindi hai avuto molte cattive idee per cominciare", ha ironizzato il conduttore.