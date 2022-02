Pechino 2022: Goggia, 'parole madre Brignone? La mia risonanza parla chiaro'

17 febbraio 2022 a

Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - "Non commento, preferisco non commentare". Risponde così Sofia ai giornalisti che le chiedono di replicare alle parole di Maria Rosa Quario, ex campionessa di sci, madre di Federica Brignone e giornalista de 'Il Giornale'. "Se ho sentito la Brignone? Le ho fatto i complimenti per il bronzo appena sono scesa dall'aereo. Per il resto preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni". La madre della Brignone, Maria Rosa Quario, la aveva accusata di 'egocentrismo' e di aver avuto 'un infortunio non grave': "La risonanza magnetica parla chiaro - conclude l'argento olimpico in discesa a Pechino 2022 -. Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina come esempio di come ci si rompe un crociato: la bontà di quel volo è chiara".