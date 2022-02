Governo: Draghi striglia capidelegazione, garantire voti in Parlamento o non si va avanti/Rpt

17 febbraio 2022 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Niente decreto bollette. Mario Draghi, rientrato da Bruxelles, a quanto apprende l'Adnkronos ha visto i capidelegazione delle forze di maggioranza per richiamarle all'ordine, strigliandoli dopo l'incidente in commissione alla Camera, con il governo andato sotto ben quattro volte sul milleproroghe. Il governo è qui per fare le cose o non si va avanti, il senso del ragionamento riportato da alcuni presentii. **"Non siamo qui per essere realisti. Siamo qui per essere idealisti"**. Il governo è qui per fare le cose, il Parlamento garantirgli i voti.